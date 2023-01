Edoardo Tavassi fa una particolare imitazione di Oriana Marzoli

ComingSoon.it

Gli spettatori del GF Vip sono indignati per uno scherzo che sarebbe stato messo in atto daverso Oriana Marzoli. Lo stessoha spifferato tutto a Donnamaria: 'Ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di Oriana', e l'altroha risposto: 'Si beve pure la ...Gli spettatori del Gf Vip sono indignati per uno scherzo che sarebbe stato messo in atto daai danni di Oriana Marzoli . Lo stessoha spifferato tutto a Donnamaria: "Ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di Oriana ", e l'altroha risposto: "Si beve ... Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi esprime dubbi sulla scelta dei preferiti. La regia censura La mattinata dei VIP viene interrotta dall'arrivo di un dolce messaggio aereo per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ...Gli spettatori del Gf Vip sono indignati per uno scherzo che sarebbe stato messo in atto da Edoardo Tavassi ai danni di Oriana Marzoli. Lo stesso Tavassi ha spifferato tutto a Donnamaria: «Ho buttato ...