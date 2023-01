Edoardo Tavassi brutto gesto verso Oriana Marzoli Donnamaria l’appoggia

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le serate aperitivo al Grande Fratello Vip 7 sono molto animate. Tra alcol, balli e allegria di gruppo c’è sempre un clima molto particolare che spesso genera avvicinamenti oppure anche liti furiose. Ma questa volta è stato contraddistinto da undinei confronti di, qualcosa che, lì accanto, non solo ha saputo, ma ha anche spalleggiato. Vediamo che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il, le parole, le risate: quando uno scherzo non è più uno scherzo Oggi, come spesso accade, è stata accusata dai suoi compagni di avventura di bere troppo. Se prima nascondeva le bottiglie di vino per goderne solo ...