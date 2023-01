Edin Džeko è il Man of the Match della Supercoppa Italiana!

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si è giocata mercoledì 18 gennaio, al King Fahd International Stadium di Riad, in Arabia Saudita laItaliana 2023, dallo scorso anno denominata EA Sports Supercup visto l’accordo di sponsorizzazione con Electronic Arts: ad aggiudficarsi la sfida fra il Milan campione d’Italia 2021/22 e l’Inter vincitrice dell’ultima edizioneCoppa Italia sono stati i nerazzurri che hanno battuto i rossoneri per 3-0 Per l’occasione i tifosi hanno avuto la possibilità di votare il Man of the, l’uomo partita, che riceverà la prossima settimana anche speciale carta su FUT! Il più votato è statoDzeko, primo MOTM di FIFA 23! La card sarà disponibile nei pacchetti. Congratulazioni @EdDzeko, EA SPORTS Supercup Man Of TheOttenete il suo Oggetto Speciale #MOTM, disponibile in-game la ...