Ecco i possibili prezzi dei Samsung Galaxy S23 in Italia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) I top di gammaS23 potrebbero costare di più rispetto aiS22: ormai è cosa risaputa, non c’è da meravigliarsi. Adesso sembrano essere stati divulgati iapplicati in Europa al top di gamma del colosso di Seul, almeno per quanto riguarda il listino francese. Il modello base partirebbe da un taglio di memoria interna da 128GB al prezzo di 959 euro (quello da 256GB costerebbe 1019 euro). IlS23+ avrebbe un prezzo di 1219 e 1339 euro, rispettivamente per le versioni da 256 e 512GB. Infine, ilS23 Ultra costerebbe 1419, 1599 e 1839 euro per le versioni da 256GB, 512GB e 1TB. PREMIEREOfficial prices forS23 Series in ...