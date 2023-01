È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 20 gennaio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La nostra cover story è dedicata agli attivisti di Ultima Generazione. Bloccano il traffico, imbrattano opere d’arte, gettano vernice sul Senato. Con le loro azioni dimostrative accendono il faro sulla crisi climatica rischiando la galera. Ecco chi sono, cosa pensano e come vogliono salvare il Pianeta. Spazio anche a coloro che non credono all’emergenza climatica. E ...

Toscana Notizie

... è appena arrivato iltrailer completo ufficiale di Scream VI , il primo film della celebre saga horror ambientato a New York City . Così come il precedente Scream ,con successo lo ...da Bank of America, nel 2010 Barbieri ha svolto consulenze ed ha tenuto alcune lezioni alla London School of Economics, prima di approdare alla Mizuho nel gennaio 2011. Negli ultimi quattro ... Speciale Europa, uscito il nuovo numero del magazine dell'ufficio di ... È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 20 gennaio, in tutte le edicole, ...Ecco un assaggio delle migliori uscite in streaming di quest'anno, da The Killer di David Fincher a Rebel Moon di Zack Snyder, passando per Murder Mistery 2, con Jennifer Aniston e Adam Sandler ...