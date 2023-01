È un medico di Palermo quello nel selfie con Messina Denaro | cosa ha combinato il chirurgo con la foto il giorno dell’arresto

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Quelcon Matteorischia di scatenare una serie di guai per ilche appare nellaaccanto al boss. Uno scatto inizialmente attribuito a un infermiere della clinica La Maddalena di, dove il latitante si stava curando da tempo per un tumore al colon e dove poi è stato arrestato prima di una visita lo scorso lunedì. Dall’ordine dei medici diè pronta la richiesta del presidente provinciale Toti Amato alla clinica palermitana, perché partano le procedure per un’indagine disciplinare, che potrebbe costare pesanti sanzioni per il. Una volta arrivata la richiesta all’ospedale convenzionato, ilsarà convocato per un’audizione, dove avrà occasione di ...