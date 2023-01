È sempre mezzogiorno | Chef Buzzi torna dopo la malattia e Antonella Clerici si commuove

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha riabbracciato loSimonenello studio di Èche il cuoco era stato assente per una. Come specificato dastesso ora sta bene, anche se ha dovuto affrontare un tumore.si presenta completamente rasato in studio a dimostrare come i segni della chemioterapia si siano fatti sentire. Nonostante questo lodimostra una forza rara da vedere in una persona colpita da una. E la padrona di casa siappena lo accoglie: “Non l’avete visto per un po’ perché ha sconfitto unaimportante, tosta. Oggi però è tutto finito, è guarito e festeggiamo il suo ritorno. Oggi ...