Dzeko MVP della Supercoppa | arriva una carta super su Fifa 23

TUTTO mercato WEB

A Riyadè stato premiato comedella partita, coronamento di un ottimo momento personale che l'ha visto partecipare a sei gol (cinque reti e un assist) nelle sue ultime sei gare da titolare ...Per il momento peròpensa soltanto a godersi la Supercoppa. Eccolo rispondere alle domande dei giornalisti di Canale 5: Inter, Dzeko MVP: "Portiamo un'altra coppa a casa. Il rinnovo Oggi festeggiamo" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Milan-Inter 0-3 (10' Dimarco, 21' Dzeko, 79' Lautaro) Le pagelle del Milan - A cura di Simone Bernabei Tatarusanu 5,5- Non sembra avere particolari colpe sui gol. Ma non sembra neanche dare particolar ...