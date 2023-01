Dzeko insegna cos’è e come gioca un centravanti CorSport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sul Corriere dello Sport un articolo dedicato all’attaccante dell’Inter, Edin: il maestro. Lo firma Cristiano Gatti.rappresenta il vero. Le sue prodezze andrebbero proiettate nei licei, quantomeno nelle scuole calcio. Il quotidiano sportivo scrive: “Basta prendere la prima mezz’ora die si è detto tutto. Magari, volendo, potremmo pure proiettarla se non proprio nei licei, almeno nelle scuole calcio. In quella mezz’ora si vede e si imparasie cheun. Vale per gli addetti ai lavori, i signori degli schemi e dei moduli, vale per i profani che buttano l’occhio.è da manuale.un libro stampato. Senza neanche un refuso”. Il ...

la Repubblica

Milan 5.5 Tatarusanu A parole chiama alla calma i compagni ma coi gesti li terrorizza. 5 Calabria Esce malconcio dal duello in fascia fra terzini tifosi. Dal 34' st Dest 5.5 Niente da segnalare. 4.5 ...Sarà un Milan - Inter all'della prudenza , o all'attacco Il secondo derby in Supercoppa dopo quello del 6 agosto 2011:... Giroud e(entrambi 36enni) potrebbero diventare i giocatori più ... Le pagelle Milan-Inter: Kjaer fa il turista, Dzeko insegna calcio Calcio d’inizio alle 20 italiane. Per le due milanesi non solo un trofeo da mettere in bacheca, ma una partita che — nel bene o nel male — può indirizzare drasticamente il resto della stagione Il… Leg ...A Riyad dominano i nerazzurri: Dimarco, Dzeko e Lautaro firmano il trionfo contro i rossoneri, scarichi e contratti ...