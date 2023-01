Dynamite 18 01 2023 In memory of Jay Briscoe

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio dianche se si respira un’aria di tristezza a causa della tragedia accaduta di recente. La puntata di oggi si è aperta con una schermata dedicata alla memoria di Jay, a mio avviso sarebbe stato il caso di dedicare anche i dieci suoni della campanella in suo onore. Per quanto riguarda la card odierna, il pubblico di Fresno assisterà a ben due match titolati: Orange Cassidy difenderà l’All-Atlantic Championship contro Jay Lethal mentre il TNT Champion Darby Allin se la vedrà con Kushida. Da segnalare anche il big match tra Bryan Danielson e Bandido. All-Atlantic Championship Match: Orange Cassidy (c) vs. Jay Lethal (3,3 / 5) Va menzionato il fatto che in caso di intervento di Singh, Jarrett e Dutt scatterà il licenziamento per tutti, Lethal ...