Due milioni e mezzo di euro per vedere un’amichevole

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Chissà cos’ha comprato il magnate saudita che ha speso duediper un biglietto della partita che oggi opporrà Messi a Cristiano Ronaldo, a Riad. Dubito l’abbia fatto per godersi lo spettacolo, visto che un match fra Paris Saint Germain e una selezione mista di al Nassr e al Hilal (sempre che qualcuno sia davvero in grado di distinguere l’al Nassr dall’al Hilal) si preannuncia come minimo a senso unico. Sicuramente si è illuso di aver comprato un evento storico, l’ultima partita fra i due calciatori più pubblicizzati di tutti i tempi, e si mangerà il cappello come Rockerduck quando scoprirà che fra uno, cinque, dieci anni i campioni in pensione saranno chiamati a confrontarsi in nuovi eventi storici: questa è solo la prima delle loro ultime partite. Ovviamente ha acquistato anche l’incontro coi due famosi ...