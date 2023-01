Drew Taggart | tutto sul nuovo fidanzato di Selena Gomez

Vanity Fair Italia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo US Weekly ha rivelato che Selena Gomez ( FOTO ) eavrebbero iniziato una frequentazione, al momento nessuna conferma da parte dei due diretti interessati. selena gomez e, nuova coppia approfondimento Selena Gomez ha voluto ...Secondo le ultime notizie di gossip rilanciate dai magazine americani, Selena Gomez starebbe frequentando il musicista del duo di musica pop - elettronica The Chainsmokers,. I due non ... Selena Gomez, le foto con il nuovo (presunto) fidanzato Drew Taggart Come riportato in esclusiva dal magazine US Weekly, Drew Taggart e Selena Gomez si starebbero conoscendo US Weekly ha rivelato che Selena Gomez ( FOTO) e Drew Taggart avrebbero iniziato una frequentaz ...Secondo le ultime notizie di gossip rilanciate dai magazine americani, Selena Gomez starebbe frequentando il musicista del duo di musica pop-elettronica The Chainsmokers, Drew Taggart. I due non fanno ...