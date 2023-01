Dramma a Milano | muore di freddo Issaka Coulibaly Giocava nella squadra rifugiati

La Gazzetta dello Sport

Un. Issaka Coulibaly , portiere della squadra dei rifugiati, è morto di freddo a. Una notizia che ha scosso tutti. A tracciarne un triste ricordo la St Ambroeus Fc sul proprio canale ...Niccolò Fabi e quelinfinito Il 3 luglio 2010 il cantautore romano Niccolò Fabi e l'ex compagna Shirin Amini hanno perso la figlia di 22 mesi, colpita dalla meningite e, a breve distanza dal ... Il dramma di Issaka, portiere della squadra dei rifugiati, morto di freddo a Milano Aveva 27 anni, veniva dal Togo, è stato ritrovato in un capannone abbandonato in via Corelli, vicino al campo della squadra di II Categoria in cui giocava. Lo ricorda il St.Ambroeus: "La clandestinità ...Un muro di gomma. Un tema del quale nessuno vuol parlare. Per omertà, ma soprattutto per paura. Di essere additato come “il ...