Down Under | è festa Jumbo - Visma | a Dennis tappa e maglia di leader

Agenzia ANSA

Festa australiana nella seconda tappa del Tour. Rohan Dennis, 32enne della Jumbo - Visma, ha trionfato sul traguardo di Adelaide (Brighton - Victor Harbor di 154,8 km) con 2' di vantaggio sul 27enne connazionale Jay Vine (Uae Emirates) ...Crampi per Bettiol che si stacca, in ritardo Matthews ADELAIDE (AUSTRALIA) - Rohan Dennis si prende la scena nella seconda tappa del Tour. L'australiano della Jumbo - Visma si impone al termine dei 156 chilometri che collegano Brighton e Victo Harbor e balza anche al comando della classifica generale a spese di Alberto ... Ciclismo, Tour Down Under: tappa a Bauhaus, Bettiol leader Lee Zeldin, a former Republican congressman in Long Island, said Santos voters' outrage is "certainly very genuine." ...A key member of England's Euro-winning side, Walsh is determined not to be weighed down by the big fee Barcelona paid for her ...