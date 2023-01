Doppio appuntamento nel weekend al Teatro dei Piccoli di Napoli per tutta la famiglia

siciliareport.it

... un anno dopo arrivò anche il trionfo ina Wimbledon in coppia con Eugenie Bouchard . Ma ... come ha riportato il Wall Strett Journal , in seguito ad un KO subito all'esordio di un...Fra questi, da segnalare, giovedì 26 gennaio un. Alle 16.30 "La stella di Andra e Tati", il film d'animazione italiano ispirato alla storia delle sorelle Bucci per raccontare il ... 20 e 21 gennaio, doppio appuntamento al Politeama con Giancarlo Guerrero e Massimo La Rosa Che atmosfera troverà il Bologna all’Olimpico Uno stadio che si emozionerà nel ricordo di Mihajlovic sotto gli occhi dei famigliari di Sinisa (i due club metteranno all’asta le maglie di chi scenderà ...Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio va in scena “La dolce ala della giovinezza” del drammaturgo americano Tennessee Williams ...