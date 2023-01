Dopo lo sfratto dorme in auto | 64enne muore di freddo in un parcheggio

Today.it

A Mortara, in provincia di Pavia, ieri mattina, un uomo di 64 anni è stato trovato morto all'interno della sua auto dove pare vivesse da mesiloda casa. Di Marco Spartà 19 gennaio 2023 Dramma in un parcheggio: 64enne trovato morto nella sua auto Un vero e proprio dramma quello consumatosi ieri mattina a Mortara , in provincia ...A notare l'auto, posteggiata nei pressi del parcheggio di un ipermercato, è stato un passante, che ha visto un uomo all'interno del veicolo avvolto in una ... Dorme in auto dopo lo sfratto: 64enne morto di freddo in un parcheggio (ANSA) - GIUGLIANO (NAPOLI), 19 GEN - Dalla loro scuola sono stati sfrattati a settembre scorso perché deve essere ristrutturata e per quattro mesi hanno seguito le lezioni solo di pomeriggio, ...Morto di freddo in auto, diventata la sua casa dopo lo sfratto e la perdita della compagna. È il dramma di un uomo di 64 anni residente a Borgolavezzaro, nel Novarese, trovato senza vita nella… Leggi ...