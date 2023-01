Dopo lo sfratto dorme in auto | 64enne muore di freddo in un parcheggio in provincia di Novara

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un uomo di 64 anni residente a Borgolavezzaro () è stato trovato morto ieri mattina all'interno della sua vecchia Opel Corsa in cui aveva passato la notte, posteggiata a Mortara (Pavia), in ...

La Repubblica

L'uomo,la morte della compagna la scorsa primavera, aveva avuto lo. Da allora dormiva in macchina, salvo a volte ottenere temporanea ospitalità presso un amico.Alla donna,aver ricevuto lo, i servizi sociali hanno prospettato la soluzione dell'alloggio a Latina Scalo, di proprietà del comune, poiché di case popolari non ci sarebbe disponibilità. Dopo lo sfratto dormiva in auto: morto di freddo davanti all'ipermercato GIUGLIANO – Dalla loro scuola sono stati sfrattati a settembre scorso perché deve essere ristrutturata e per quattro mesi hanno seguito le lezioni solo di pomeriggio, ospitati in altri edifici. Oggi, ...Ad accorgersi dell'uomo è stato un passante, che lo ha visto nella sua auto parcheggiata davanti un ipermercato.