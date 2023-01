Donne | vita | libertà La primavera iraniana letta da Civiltà Cattolica

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ufficialmente è dai tempi di una famosa affermazione di Bill Clinton, ma in realtà è da molto prima di allora, che i fatti politici, il consenso o dissenso politico, vengono valutati soltanto in base a un parametro: “Tutto dipende dall’economia, stupidi…”. Eppure, commentando con la consueta puntualità gli importantissimi accadimenti iraniani, la sollevazione in corso dallo scorso settembre, padre Giovanni Sale sul nuovo numero de Lache sarà pubblicato sabato prossimo, scrive: “Le richieste dei manifestanti delle insurrezioni del 2022 non sono direttamente di carattere economico, anche se questo aspetto ha spinto molte persone a scendere in piazza. I manifestanti non chiedono un maggior benessere – sebbene l’inflazione sia salita al 50% e la maggior parte dei giovani siano disoccupati –, ma la fine del regime teocratico degli ...