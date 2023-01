Donna trovata morta a Roma | corpo rinvenuto nell’androne della palazzina | “Forse è precipitata dai piani superiori”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Giallo a. Ilsenza vita di unaè stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, in Via Edoardo Jenner al civico 141. La vittima, di età intorno ai 30-40 anni, è stata rinvenuta in corrispondenzatromba delle scale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia di Stato. Tra le cause del decesso non si esclude una caduta dai. In aggiornamento su Il CorriereCittà.

Giallo a Roma in zona Monteverde. Una donna di 36 anni, Alessia Fiorella, è stata trovata cadavere nell'androne di un palazzo in via Eodardo Jenner 141. Il corpo, con la testa fracassata e insanguinata, è stato ritrovato da un residente ... L'ex professoressa di Sora, ormai in pensione, è stata soccorsa dopo un volo di 6 metri dal balcone della sua casa. Trasferita in ospedale, è deceduta ...