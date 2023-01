Donna morta nell' androne di un palazzo a Roma | precipitata dai piani alti | è mistero

MilanoToday.it

in un palazzo a Roma : non si esclude alcuna pista Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile e del distretto di polizia di Monteverde, non escludono nessuna pista, ...Tragedia a Sora , in provincia di Frosinone, dove una ex professoressa in pensione èa causa delle gravi ferite riportate dopo un volo di alcuni metri. La, C. M., di 63 anni, è caduta dal balcone della sua casa in via Sant'Antonio Forletta. Tragedia a Sora, ex ... Donna dispersa: trovata morta nel fiume Giallo a Roma in zona Monteverde. Una donna di 36 anni, Alessia Fiorella, è stata trovata cadavere nell'androne di un palazzo in via Eodardo Jenner 141. Il corpo, con la testa fracassata ...Mistero a Monteverde. Una donna di 36 anni è stata trovata senza vita nell'androne di un palazzo al civico 141 di via Edoardo Jenner. Precipita dal secondo piano di casa a ...