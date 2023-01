Dodicenne muore mentre tenta una sfida di TikTok – “Io e la mia famiglia non troviamo conforto”

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Milagros era una ragazzina di 12 anni con ancora tutta la vita davanti. Ma purtroppo la sua preziosa vita è finita nella maniera più assurda. Sappiamo che i social sono entrati a far parte della nostra vita, ma, come in tutto, c’è chi non riesce a usarli nel modo corretto. Inventare trend pericolosi che possono finire col togliere la vita alle persone, specialmente se sono minorenni, è intollerabile. Uno dei trend disi chiama “Blackout Challenge” (tradotto:dello svenimento) e, il 13 gennaio, è finito con la morte di Milagros, una ragazzina argentina di 12 anni. Secondo le indagini, la bambina è stata trovata morta in casa sua. Leggi di più: Due bambine muoionondo unadi, ora le famiglie sono in causa con la piattaforma. Lo ha comunicato la zia della ...