Disperso tra le montagne della California | mistero sull' attore britannico

Il Fatto Quotidiano

L'attore è infatti dato per: nella giornata di venerdì scorso stava affrontando un'... la corteggiatrice perde le staffe, la[...] Federico Nicotera dondola diplomaticamentele ...... probabilmente a causa di una porta sul retro lasciata aperta che hail calore presente all'interno della sala d'attesa.i negozi milanesi, il record di caldo lo raggiunge il negozio di ... Julian Sands disperso tra le montagne della California: da 6 giorni non si hanno notizie dell’attore,… L'attore britannico Julian Sands è disperso da venerdì nella zona del monte Baldy a nord-est di Los Angeles, in California. Non si hanno notizie dell'attore 65enne da venerdì scorso. Secondo alcuni me ...Appassionato di alpinismo e trakker, l’attore potrebbe essere rimasto vittima del maltempo e gelo che si sono abbattuti sulla California negli ultimi giorni.