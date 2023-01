Discesa femminile | Goggia non delude sull’Olympia | “Soddisfatta delle mie prove”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sofiavelocissima nel secondo e ultimo training cronometrato delladi Coppa del Mondo, in programma a Cortina d’Ampezzo.Tofane, la campionessa bergamasca si è ripresentata nell’ultima prova, segnando il miglior tempo di 1’35?00. Diciannove centesimi a separarla dalla statunitense Isabella Wright, con la norvegese Ragnhild Mowicnkel al terzo posto a 49 centesimi. Quarto tempo per Mikaela Shiffrin, a 61 centesimi da. Prova tranquilla per Federica Brignone, quattordicesima, ma molto veloce nei curvoni centrali della zona Scarpadon, tratto tecnico a lei congeniale. Nelle prime venti anche Laura Pirovano, diciottesima, mentre Elna Curtoni ha chiuso al ventiquattresimo posto, Marta Bassino 26esima, Nicol Delago 36esima, Teresa Runggaldier ...

