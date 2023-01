Disastro Juventus-Monza | prima del gol di Valoti è successo qualcosa di assurdo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lanon riesce a trovare fiducia nemmeno in Coppa Italia e la rete diè stato un vero e proprioper i bianconeri. LaPresseLa rete di Kean aveva dato grande entusiasmo alla, ma il pareggio diha subito smorzato l’entusiasmo gelando ancora di più un Allianz Stadium che sta vivendo una fredda serata di gennaio torinese. Il gol dell’attaccante italiano era arrivato dopo una bellissima azione, con l’ex Paris Saint Germain che si era trovato da solo al centro dell’area di rigore e con un perfetto colpo di testa ha avuto modo di battere Cragno, ma la gioia è durata poco. Da un calcio d’angolo battuto da Colpani è stato Mattiaa svettare più in alto di tutti al centro dell’area di rigore e con una perfetta incornata ha battuto Perin per la rete ...

Eurosport IT

... non nell'immediato , perché oggi vendere o togliere dalla Borsa lasarebbe economicamente un. Ma nel medio termine non si esclude l'ingresso di un nuovo socio.... non nell'immediato , perché oggi vendere o togliere dalla Borsa lasarebbe economicamente un. Ma nel medio termine non si esclude l'ingresso di un nuovo socio. Pagellone 18ª Serie A: Dea da urlo, Dybala re di Roma, disastro ... L’ex presidente della Juventus ha voluto lasciare le cariche di Stellantis ed Exor per muoversi senza vincoli. Lavorerà per il calcio europeo promuovendo il nuovo torneo, probabilmente nella A22 ...L'Inter vince meritatamente la finale di Supercoppa contro un Milan mai entrato veramente in partita. A questa squadra è mancato tutto nel 2023, dalla testa alle gambe. E questa partita ...