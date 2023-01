Dionisi rinnova con l’Ascoli | niente Avellino per l’attaccante

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Federiconon vestirà la maglia dell’, accostato più volte al club irpino hato conha siglato l’accordo fino 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione, prolungando così la sua avventura con il Picchio iniziata nel mese di gennaio 2021. “Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che in data odierna è stato formalizzato col capitano Federicoil rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione – si legge in una nota ufficiale del club bianconero -., arrivato alnel gennaio 2021, ha collezionato in bianconero 69 presenze, 19 gol e 11 assist. L’uomo ...

picenotime.it

Ascoli Calcio, capitan Dionisi rinnova il contratto: "Scelta di vita" ... ASCOLI PICENO - Telenovela finita. Federico Dionisi, all'Ascoli dal gennaio 2021 (bilancio provvisorio: 69 presenze, 19 gol e 11 assist), ha rinnovato il contratto in scadenza fino al 30 giugno 2024 c ...ll capitano dell'Ascoli Federico Dionisi ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un'ulteriore stagione. Dionisi, arrivato ...