Dino Munarolo | “Negli anni ’80 i farmaci per aumentare le prestazioni erano abituali”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023), dal 1981 al 2011 prima Medico Sociale, e poi Responsabile Medico della Squadra Professionistica del Treviso Calcio. Attualmente è Consulente Medico della Società di Calcio Treviso Accademy, ha voluto dire la sua sull’argomento del momento, il doping … Al CORRIERE DEL VENETO ha detto : “80 iperle” Cosa prendevano i giocatori in quegli? “Ricordo che si prendeva spesso il Micoren, una sostanza che migliora la respirazione eche veniva data ai giocatori sui vassoispogliatoi. Anche estratti di corteccia surrenare per via intramuscolare perforza e resistenza alla fatica” Ricordiamo una ...