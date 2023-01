Dimarco | poi le perle di Dzeko e Lautaro | guarda i gol di Milan - Inter

Corriere dello Sport

L'Inter vince 3 - 0 la finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Apre le danzeDzeko e infine Lautaro. Ecco i gol della ......FIRME - Da manuale del calcio l'azione del gol del vantaggio segnato dasu assist di Barella lanciato da Dzeko , autore del raddoppio con un'iniziativa personale degna del miglior Milito.... Milan-Inter 0-3: Dimarco, Dzeko e Lautaro regalano la Supercoppa ad Inzaghi Grandi elogi per tutti gli interisti nelle pagelle del Corriere dello Sport. Voto 8 a Simone Inzaghi. "E' di nuovo la sua notte, che ancora una volta finisce in gloria per ...Altra umiliazione per il Milan. Senza capo né coda. Il Milan di Riyad è un Milan irriconoscibile. O meglio: è il Milan del 2023 senza capo né coda. Senza ...