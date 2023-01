Digitale terrestre | nuovo aggiornamento per la numerazione dei canali TV a Gennaio 2023

Il Dunque

Altri spostamenti per i canali TV su. Quest'oggi, come rilevato dagli utenti di Digital - Forum, la guida TV è cambiata. Vediamo com'è la situazione ad oggi 19 Gennaio 2023. Numerazione canali TVDi ...Nove è visibile al canale 9 del, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Digitale terrestre: ecco la lista dei televisori che non lo supportano Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'avvocato Angelo Pisani è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre): "Siamo in Italia, anziché punire chi commette fatti gravi e azioni di disturbo allo stadi ...