Diciannovesima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

Lasi chiude martedì sera alle 20.45 Lazio - Milan . La programmazione della 19giornata Sabato 21 gennaio Ore 15.00: Verona - Lecce su ZONA DAZN " [La Penna] Ore 18.00: ...A che ora inizia Monza - Sassuolo Le due squadre si affronteranno per ladi campionato domenica 22 gennaio alle 15.00. Monza - Sassuolo: i precedenti Il bilancio tra le due ... Serie A, 19^ giornata: orari, arbitri e squalificati Scopri le designazioni arbitrali che dirigeranno le gare valide per la diciannovesima giornata Serie A 2022/2023 ...L'AIA ha reso note le designazioni per la diciannovesima giornata di Serie A. Tra tutti i match spicca ovviamente quello tra Lazio e Milan in programma alle 20:45 di martedì 24 gennaio. La sfida dell' ...