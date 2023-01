Diamanti e asset congelati. Verso il decimo pacchetto di sanzioni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Durante il fine settimana la Commissione europea terrà i cosiddetti confessionals, colloqui informali con gli ambasciatori nazionali volti a preparare il terreno per ildicontro la Russia. Bruxelles tasterà gli umori delle varie capitali prima di esprimere una proposta formale. Tra poco più di un mese ricorrerà l’anniversario annuale dell’invasione dell’Ucraina e il timore di una nuova offensiva di Mosca tiene alta l’attenzione sul dossier. Le richieste ungheresi L’Ungheria ha richiesto che nove nomi vengano rimossi dall’elenco degli individui già oggetto di. La procedura prevede che questo elenco venga periodicamente aggiornato con l’approvazione degli Stati membri: una formalità fino ad oggi. La Polonia e i Baltici hanno protestato contro la richiesta ungherese che agita nuovamente ...

Oltre ai, Steinmetz ha interessi in vari settori compreso quello dell'energia. A una sua ... La Argus Management complessivamente hain gestione per circa due miliardi, divisi su più ......studiare ed aggiornarsi costantemente sul punto di incontro tra domanda ed offerta deglisu ... tra cui spiccano petrolio,, oro, argento, gas naturale. Materie prime "dure" vs "morbide" ...Diamanti di sangue, inopportune richieste ungheresi, asset russi da confiscare e la proposta di Vera Jourova di creare una Radio Free Russia ...