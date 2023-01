Diagnosticava malattie inesistenti | parte il processo per il falso medico

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima udienza delnei confronti di Angelo Graziano, il 33 anni di San Giorgio del Sannio difeso dall’avvocato Carlo Taormina, finito agli arresti domiciliari per lesioni aggravate, truffa aggravata e omicidio preterintezionale, ipotizzato per la morte di una donna di 54 anni. La triste vicenda legata alla morte di Angela Russo vittima di un raggiro operato dal. Il decesso della donna di Mirabella Eclano, secondo quanto stabilito dallegale, è stato causato da trasfusioni fatte per seguire una terapia priva di validità scientifica. Questa mattina in aula, dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale di Benevento, sono comparsi i familiari della vittima (avvocato Cinzia Capone) e un paziente (avvocato Stefano Pescatore). Sette le persone costituitasi parti civili ...