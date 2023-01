Dermaplaning o Oilplaning? Come è meglio depilarsi il viso

Leggi su diredonna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilè una procedura di bellezza sempre più popolare, che consiste nell’utilizzo di una lama sterilizzata per rimuovere delicatamente la peluria dele le cellule morte della pelle. La procedura solitamente è eseguita da un estetista o da un medico specializzato e dura in media 30 minuti a seduta. In questo articolo capiremo la differenza tra, quest’ultimo di più recente diffusione. Ilè un trattamento efficace per migliorare l’aspetto della pelle, rendendola più liscia e levigata. La rimozione dei peli facciali superflui può anche aiutare a ridurre l’aspetto delle rughe e delle linee sottili e migliorare la texture generale della pelle. Inoltre, rimuovendo la pelle morta, si aumenta l’assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. ...