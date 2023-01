Derby | Coppa e rilancio | Inter | notte Super - Sport - quotidiano net

Sky Tg24

Dimarco, Dzeko e Lautaro: i nerazzurri stravincono contro un Milan mai in partita. Rivincita Inzaghi, ora riparte la corsa ......che riguardano il nostro paese non prima aver ricordato il netto successo dell'Inter neldi ... Il programma disi aprirà alle ore 15 con Atalanta - Spezia . Se per la Dea si tratta del primo ... La Supercoppa italiana è dell’Inter: 3 a 0 al Milan, gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro L’ala, un anno fa all’OraSì, verso la sfida di Ravenna: "Loro adesso stanno bene, ma noi abbiamo recuperato energie e siamo motivati" ...Ad alzare la coppa, nonostante il capitano in campo fosse Milan Skriniar, ci ha pensato Samir Handanovic “delegato” per ruolo. Ecco il video della festa in campo a Riyad e della consegna della coppa, ...