Dentro al Milan-Inter più strano di sempre

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A qualche ora dal calcio d’inizio della finale di Supercoppa, siamo sul pullman diretto al King Fahd Stadium insieme agli altri giornalisti accreditati per la partita, guardando con curiosità lo scenario che ci circonda. Passiamo una quarantina di minuti imbottigliati nell’infernale traffico cittadino e più ci allontaniamo dal centro di Riyadh più l’atmosfera diventa da “tour in cammello e pernottamento in tenda nel deserto”, che da Derby della Madonnina. Com’è un Derby a Riyadh Dimenticate per un attimo lo scintillio che nella serata di ieri ha fatto brillare i vostri schermi, perché fuori dallo stadio e dalle sue luci, la realtà è molto diversa. Qualche porta da calcio in cui nessuno segna un gol da tempo – d’altronde, per nove mesi all’anno il clima è ai limiti del praticabile -, intorno ampie distese di sabbia e pietre e sullo sfondo alcune sagome che ...

SportEconomy

... improvvisamente è saltata la luce e il morning show di Fiorello è rimasto al buioil suo ... ieri sera, della sfida trae Inter per la Supercoppa italiana, vinta dai nerazzurri con un ...MalumoriFdI. Spataro: rischioso ridurre i casi in cui si possono usare', si legge. Il ... 'L'ambasciata a Roma ha offerto la trasferta a Riad per vedere il derby di Supercoppa- Inter a un ... Superderby: Milan-Inter dentro e fuori dal campo Al Milan è andata ancora peggio ... Tifo o non tifo, perché non vivere la festa da dentro, in fondo Nella curva opposta, invece, la densità dei presenti si riduce a vista d’occhio. La delusione è ...Altra umiliazione per il Milan. Senza capo né coda. Il Milan di Riyad è un Milan irriconoscibile. O meglio: è il Milan del 2023 senza capo né coda. Senza ...