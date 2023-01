Delusione Napoli per l’eliminazione in Coppa Italia | qual è stata la reazione di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La sconfitta subita contro la Cremonese innon ha modificato gli umori in casa. I partenopei sono pronti a ripartire immediatamente, con la trasferta di Salerno nel mirino. Anche i vertici della società, nonostante la, non hanno fatto pesare più di tanto alla squadra l’amarezza per. L’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, riporta ladel presidente Dealla sconfitta in. De(Getty Images) Notizie, ladi DealinEcco quanto evidenziato: “Ma a Castel Volturno, il ...