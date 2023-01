Deloitte | Premier sempre più Superlega | tre italiane in top 20

RaiNews

... passando per il leghista Mario Borghezio e l'euroscetticissimo Nigel Farage, fino all'ex... Da un documento ufficiale del 2016 sappiamo cheera ingaggiata per i suoi servizi come ...Meno di un mese fa, sotto la Madonnina si è tenuta anche laPadel Milano . Il torneo ha ... In base a uno studio internazionale della società di consulenza Monitorper conto di ... Davos, sondaggio tra gli economisti: "Nel 2023 crescita anemica e alto rischio recessione" English clubs occupy more than half of the top 20 spots in the Deloitte Football Money League for the first time, with Manchester City retaining pole position ...As clubs in the 2023 January transfer window are preparing to thrash out deals to strengthen their squads, it is a good time to look at some of the most expensive transfers in the Premier League ...