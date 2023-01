De Laurentiis al lavoro per trasformare lo stadio Maradona in una casa d’élite

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Aurelio Desta trasformando loin unaper il Napoli: investimenti per la sicurezza, per la Champions League e progetti per un museo della squadra. Un terremoto di investimenti per lo: questo è il titolo dell’ultimo incontro tra Aurelio De, la figlia Valentina, l’AD Chiavelli e altri esponenti del Napoli. Il presidente del club azzurro ha riunito la squadra per discutere dei progetti futuri dello, tra cui l’adeguamento per la Champions League e il ritorno della Nazionale Italiana il 23 marzo. Con una serie di interventi in programma, tra cui la risoluzione delle criticità legate alle aree riservate agli ospiti e la copertura delle tribune, gli investimenti per lo...

CalcioNapoli1926.it

Caos Juventus, Dea Report: 'Usai Agnelli per andare in c*** ai fondi' Vialli, Dino ... Il mioè stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica ...Giuntoli alper Ounahi Per quanto riguarda il futuro Giuntoli sta trattando per Ounahi , ...una corsia preferenziale per arrivare in azzurro visto che la proprietà è sempre dei DePrendo atto che De Laurentiis ricostruisca di aver usato Agnelli di proposito, ma in quel momento il presidente della Juventus era già a lavoro con la SuperLega. Di certo le sue parole sono state ..."Napoli rullo compressore De Laurentiis dal 2004 ha fatto un lavoro straordinario facendo coincidere i risultati sportivi ai conti in ordine. Io penso che lo scudetto al Napoli farebbe piacere all'It ...