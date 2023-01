Davos | Greta Thunberg all’attacco | «Fermate l’apertura dei siti di estrazione di petrolio I big dell’energia sapevano dei danni»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) «immediatamentedi nuovididi, gas e carbone. E smettetela di bloccare la transizione verso l’energia pulita». Sono queste le parole digiunta al Forum economico mondiale diassieme alle attiviste Vanessa Nakate (Uganda), Helena Gualinga (Ecuador) e Luisa Neubauer (Germania), per tornare a denunciare l’operato dei colossi energetici. L’attacco disi rifà all’appello che hanno lanciato le quattro attiviste online. E che invita gli amministratori delegati delle aziende che si occupano di combustibili fossili di smetterla di bloccare la transizione energetica sostenibile per l’ambiente. Nella lettera si denuncia che i vertici dell’azienda ...

la Repubblica

CosìThunberg , l'attivista svedese per il clima giunta al Forum economico mondiale diassieme a Vanessa Nakate, Helena Gualinga e Luisa Neubauer, torna all'attacco dei grandi gruppi ...Sono queste le parole diThunberg giunta al Forum economico mondiale diassieme alle attiviste Vanessa Nakate (Uganda), Helena Gualinga (Ecuador) e Luisa Neubauer (Germania), per tornare ... Davos, Greta Thunberg all'attacco di Big Oil: "Sapevano che i fossili causano catastrofici cambiamenti climat… Lo afferma Greta Thunberg, l'attivista svedese per il clima giunta al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, che assieme a Vanessa Nakate, Helena Gualinga e Luisa Neubauer torna all'attacco dei ...Clamoroso, ma vero: arrestata Greta Thunberg. L'attivista green svedese è finita in manette, arrestata dalla polizia tedesca nel corso di una protesta contro l'espansione di una miniera di carbone a… ...