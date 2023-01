Davide Donadei | frase choc contro una gieffina | chiesta la squalifica

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’ex Uomini e Donne finisce nella bufera: unainfelice diunafinisce nel mirino. L’ex Uomini e Donne nelle scorse ore si è reso protagonista di un attacco decisamente scellerato nei confronti di Oriana Marzoli. Parole pizzicate dal sempre attentissimo pubblico del reality, che come al solito non si è fatto sfuggire niente sebbeneabbia tentato di mascherare il tutto parlando in dialetto pugliese. “Lei è il male proprio”, “Se la colpisci bene mi fai un favore” (mentre la Marzoli passava in zona biliardo), “Ha bisogno dell’odore del maschio”, queste sono soltanto alcune delle frasi utilizzate daOriana. Parole disgustose ...