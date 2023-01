Davide Donadei al GF Vip | Chiara Rabbi spiazza con un commento inatteso FOTO

Isa e Chia

Oriana Marzoli continua a stare al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo l'ennesima lite con Antonella Fiordelisi ,si è lasciato andare a uno sfogo contro l'influencer venezuelana criticandola duramente e rivelando di non riuscire più a sopportare il suo comportamento.contro Oriana ...Il web si è indignato davanti a quanto accaduto e ha iniziato a parlare di vero e proprio bullismo nei confronti di Oriana, già presa di mira anche da. Clicca qui per iscriverti alla ... Gf Vip 7, pessime frasi di Davide Donadei verso Oriana Marzoli Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 tra i concorrenti i rapporti non sempre sono idilliaci. Simpatie e antipatie sono prevedibili in un contesto dove 20 personalità diverse devono convivere forzatame ...Oriana Marzoli continua a stare al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l'ennesima lite con Antonella Fiordelisi, Davide Donadei si è lasciato andare a uno sfogo contro l'inf ...