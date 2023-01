leggo.it

e Victoriasono una delle coppie più affiatate dello showbiz. L'ex calciatore e l'ex Spice Girl sono sposati ormai da 25 anni e hanno quattro figli. In una recente intervista al ...... 14 anni, eLee, 12, è pronta per il grande passo con il compagno Alessandro Nasi. Con lui ha ... tutte le nozze già annunciate del 2023 X Leggi anche › Il matrimonio di Brooklyne ... David Beckham: «Victoria mangia lo stesso pasto da 25 anni, non so come faccia» David Beckham e Victoria Beckham sono una delle coppie più affiatate dello showbiz. L'ex calciatore e l'ex Spice Girl sono sposati ormai da 25 anni e hanno quattro figli. In una recente intervista al ...Dopo il ritiro del "Pipita", il club di David Beckham ingaggia l'attaccante, in uscita da Atlanta: con i rossoneri più di 100 goal.