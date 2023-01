Daniele Dal Moro | ex gieffina lo attacca | “Azioni calcolate | un manipolatore”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Duro attacco nei confronti diDal, un’exlo accusa di essere falso e, di chi si tratta e cos’altro ha detto Continua il percorso diDal… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

leggo.it

RemaTarlazzi è protagonista anche del workshop che si terrà questo pomeriggio al Montanititolo ...Postacchini : "Vivere la scuola solo con l'attività didattica è qualcosa che non si può ...... poi richiamato al suo postoPresidente Iervolino. Sono sedicesimi, a +9 dalla zona ... L'arbitro SaràChiffi della sezione arbitrale di Padova a dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti ... Gf Vip, il momento romantico tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich: fan senza parole Daniele Sottile: «Sabato ci attende una sfida durissima con Trento e finora il nostro andamento non è stato lineare, ma va detto che in stagione abbiamo trovato anche degli ‘alti’ importanti con un fi ...Duro attacco nei confronti di Daniele Dal Moro, un'ex gieffina lo accusa di essere falso e manipolatore, di chi si tratta e cos'altro ha detto.