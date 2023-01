Dana Saber su Instagram massacra i suoi ex compagni di GFVip | “Quei barboni”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha deciso di continuare il suo show anche su, giorni dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. Come nella Casa la modella marocchina non si è risparmiata e già nel suo primo video saluto ai fan ha dato deiaiexd’avventura. “Ciao ragazzi. Niente, volevo ringraziarvi di avermi supportata e sostenuta. Finalmente sono a Milano e finalmente sono riuscita a farmi la doccia tutta nud@ e dormire sul mio letto tranquilla e senza caos. E senza, soprattutto. Niente, vi aggiornerò nei prossimi giorni su tutto ciò che è stata la mia esperienza e tutto il resto. Un bacio”. Anche se il meglio di sé (o il peggio, punti di vista) lo ha dato rispondendo alle domande dei fan che si sono messi in contatto ...

TGCOM

Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha perso la sua sodaleeliminata al televoto e si é scatenata contro Oriana Marzoli che invece si é salvata. La bambola assassina rivolgendosi alla Marzoli ...Ad essere eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip è infatti statae Nicole è rimasta in gioco. Dopo qualche minuto, il profilo social di Stefano, è diventato irreperibile, in quanto è ... "GF Vip", Dana Saber eliminata; sei concorrenti in nomination Di recente Katica Linza, la donna che prese in affido l’ex concorrente del Gf Vip Dana Saber all’età di 15 anni una volta arrivata in Italia, ha rilasciato un’intervista a DiPiù Tv. Qui ha parlato del ...Su Instagram, dopo l'uscita dalla Casa del GF Vip, Dana Saber lancia nuove bordate ai vipponi. E non è stata tenera con ...