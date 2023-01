Dana Saber online dopo il Grande Fratello Vip | “Finalmente senza quei barboni!” | il video

(Di giovedì 19 gennaio 2023)tornal’eliminazione dalVip e lancia frecciatine contro i suoi compagni di avventura tramite alcune risposte che sono già diventate virali sui social. “barboni”,tornail GF Vip Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi di avermi supportata e sostenuta.sono a Milano e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TGCOM

E chissà se rientrerà presto nella casa più spiata dagli italiani proprio per dirne quattro a Giaele, che nei giorni scorsi è stata pesantemente attaccata da. Grande Fratello Vip, l'ex ...La modella marocchina,, dopo essere stata eliminata nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , è tornata sui social lanciando diverse frecciatine velenose ai suoi ex compagni d'avventura. ... "GF Vip", Dana Saber eliminata; sei concorrenti in nomination La modella marocchina ha perso al televoto contro Nikita Pelizon e Oriana Sabatini ed è stata costretta a lasciare il reality show ...Gf Vip 7, dopo il toccante racconto di Davide Donadei sulla sua infanzia parla Chiara Rabbi: “Pur avendo tutte le armi a disposizione, ho deciso di… La puntata… Leggi ...