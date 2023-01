Damien Chazelle a Roma per Babylon | «Hollywood non è più libera»

Esquire Italia

A Babylon (al cinema dal 19 gennaio, non piace vincere facile)(premio Oscar per La La Land) osa mettere in scena la Hollywood a cavallo tra il cinema muto e l'avvento del sonoro. Un mondo sospesa tra tanti vizi privati e poche pubbliche virtù. ...... anzi, bensì per la natura tribolata dell'oggetto; mi riferisco a Babylon , il quarto lungometraggio diretto danonché il più complesso per la carriera del regista , dopo la ... Babylon: la recensione del film di Damien Chazelle Damien Chazelle fin dai tempi del suo esordio datato 2009, Guy and Madeline on a Park Bench, ha sempre ricevuto delle ottime critiche per le sue pellicole, ma con il più recente Babylon (LEGGI LA ...Da oggi, 19 gennaio, arriva nelle sale cinematografiche il nuovo lungometraggio di Damien Chazelle intitolato Babylon, con Brad Pitt e Margot Robbie.