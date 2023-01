Da una cena in trattoria ci si aspetta un' atmosfera accogliente come a casa e ottimi piatti della tradizione locale Eccone 18 da provare

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Unacon amici e parenti, immersi in un’e informale, che sprigiona il calore tipico di una, assaporandogustosie sorseggiando un ottimo bicchiere di vino mentre ci si raccontano le ultime novità. Qual è il primo posto che vi viene in mente, immaginando questa s? Molto probabilmente si tratta di una. Questo tipo diha la capacità di far sentire a proprio agio tutti, grazie all’informalità e all’autenticità che si respirano a tavola. Trattorie e osterie per mangiarea ...