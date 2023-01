La Gazzetta dello Sport

L'Inter vince 3 - 0 la finale di Supercoppa italia con le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Sui social rossoneri è grande la delusione per la ...... tante le assenze, atleti col fiatone e big mandate al tappeto oin extremis. Serie A: si ... Ilne conta nove : Ballo - Touré, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic, Maignan, Messias, Origi ... Da "salvate il Milan" a... Tuchel: sui social va in tendenza il #PioliOut PAGELLE MILAN-INTER - Un brutto Milan perde meritatamente la finale contro l'Inter per 3-0. Reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez che consentono ad Inzaghi di conquistare l'ennesima Supercoppa da ...Soffre per tutto il match Vojvoda 5 - Unico volto nuovo fra i titolari rispetto al successo di coppa contro il Milan. Holm si dimostra un avversario ... Holm e Sanabria non riesce mai ad incidere. Si ...