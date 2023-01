Da Maldini a Pioli | tutti sotto esame | il quarto posto sarà lo spartiacque per il Milan

Milan News

O, per esempio, chenon si sia presentato davanti alle telecamere a fine partita per fare ...non ha colpe, il Milan paga il mercato Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...... Paoloe Fabrizio Massara sarebbe scesi nello spogliatoio per sfruttare l'intervallo provando a parlare anche loro alla squadra insieme al mister.deluso: 'Non mi aspettavo una ... Mediaset - Milan troppo brutto nel primo tempo: anche Maldini e Massara negli spogliatoi con Pioli Il francese fin qui è stato l’unico a lasciare il segno tra le punte centrali in rosa, e se non fa gol lui sono problemi. Molti attendono il ritorno di Ibra, ma Zlatan non può essere la risoluzione de ...Milan, Pioli convocato in sede. L'allenatore è negli uffici di Via Aldo Rossi, la squadra è sbarcata alle nove. Cosa sta succedendo Con lui, il vice Murelli.