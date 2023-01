Da maestro vi dico | fate conoscere Fratel Biagio in ogni scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Questo è per te”. A darmi il “santino” con la fotografia diConte è una donna di colore in piedi accanto a me, durante l’addio nella cattedrale. Qualche minuto prima un’altra donna, sempre africana, l’ha tirato fuori dalla borsa e l’ha guardato per qualche minuto. Per qualche istante ho pensato: “Mi piacerebbe averne uno”. Nemmeno il tempo di fare questo che improvvisamente, me lo son trovato in mano. Coincidenze. Se fossi credente forse oserei dire un “piccolo miracolo”. Uno dei tanti che ha fatto. Quando si pensa alla santità vengono in mente quelli sul calendario: papi, madre Teresa di Calcutta.non era “nessuno”. Non era un prete. Non era consacrato. E’ stato uno tra noi (non di noi) che ha scelto di essere santo. Martedì c’era tutta Palermo a ringraziarlo: diecimila persone. Ho visto ...