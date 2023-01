(Di giovedì 19 gennaio 2023) 'Se non scommetti, non vincerai mai', diceva Charles Bukowski. Lo sanno bene i fantallenatori che, ogni settimana, cercano quelle che potrebbero rivelarsi piacevoli sorprese daal fianco dei ...

La Gazzetta dello Sport

I centimetri dipotrebbero rilevarsi l'arma in più nelle situazioni da piazzato. Il classe 1998 potrebbe essere il vostro asso nella manica....Ismael (Milan) CASALE Nicolo (Lazio) DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona) DOS SANTOSJulio (...(Torino) VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria) SECONDA SANZIONE BOURABIA Mehdi (Spezia)... Da Igor a Caprari: 5 giocatori low cost da schierare per il 19° turno Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Di seguito le probabili formazioni della 17^ giornata di Serie A, raccolte grazie ai nostri inviati. FIORENTINA-SASSUOLO 2-1 - Il tabellino Marcatori:.